В Киеве приговорили к пожизненному сроку жестокого серийного убийцу

Мужчина убил двух людей и пытался убить мужа своей любовницы

Фото: Pixabay

В Киеве приговорили к пожизненному сроку жестокого серийного убийцу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg 2019-04-05T10:02:00+03:00 Происшествия Мужчина убил двух людей и пытался убить мужа своей любовницы

Серийный убийца, который убил двух людей в Киеве, получил пожизненный срок заключения. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции 30-летнему мужчине, который в столице убил из огнестрела двух людей, а также пытался лишить жизни еще одного человека.

"На протяжении октября 2014 года жертвами злоумышленника стали двое киевлян, которые разместили на интернет-сайтах информацию о предоставлении услуг по перевозке. Убийства злоумышленник совершал с целью завладения транспортными средствами", – говорится в сообщении.



Подозреваемый убивал своих жертв выстрелами в голову. Их тела мужина сначала прятал в гараже, а затем перевозил в лесополосу под Киевом и закапывал.

Преступника поймали, когда он совершал очередное покушение на убийство. При этом он пытался убить мужа своей любовницы. Во время задержания у подозреваемого изъяли пистолет с глушителем и патронами.

В 2018 году Соломенский райсуд приговорил убийцу к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Киевский апелляционный суд оставил решение суда без изменений.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейский пес Марат помог раскрыть убийство разнорабочего. 59-летнего гастарбайтера из Николаевщины со следами насильственной смерти обнаружили на одной из частных строек села Гатное Киево-Святошинского района.

Также в Днепре, где ранее в студенческом парке нашли труп мужчины, собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток.

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