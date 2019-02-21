В Киеве произошел пожар в торговом центре

Огонь в одном из магазинов ТЦ удалось потушить еще до приезда спасателей

Фото: Информатор.

В Киеве произошел пожар в торговом центре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e49/3b4/5c6e493b4ba04.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e49/3b4/5c6e493b4ba04.jpg 2019-02-21T08:59:00+02:00 Происшествия Огонь в одном из магазинов ТЦ удалось потушить еще до приезда спасателей

В Киеве, где недавно горел один из корпусов Национального авиационного университета, произошел пожар в торговом центре Art Mall на улице Заболотного. Об этом сообщает "Информатор".















Пожар в ТЦ произошел сегодня около 2:15. Как выяснилось, пламя охватило один из холодильников супермаркета Fozzy. Помещение супермаркета было сильно задымлено. Огонь работникам магазина удалось потушить еще до приезда спасателей. Прибывшие на место происшествия работники ГСЧС проверяли территорию и препятствовали возможному повторному возгоранию.

По предварительным данным, пожар в холодильнике произошел из-за короткого замыкания. На месте работали несколько пожарных машин, патрульная полиция и "скорая".

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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