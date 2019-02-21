Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве произошел пожар в торговом центре

Сегодня, 08:59

Огонь в одном из магазинов ТЦ удалось потушить еще до приезда спасателей

Фото: Информатор
Фото: Информатор.
В Киеве произошел пожар в торговом центре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e49/3b4/5c6e493b4ba04.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e49/3b4/5c6e493b4ba04.jpg Происшествия Огонь в одном из магазинов ТЦ удалось потушить еще до приезда спасателей

В Киеве, где недавно горел один из корпусов Национального авиационного университета, произошел пожар в торговом центре Art Mall на улице Заболотного. Об этом сообщает "Информатор".

Пожар в ТЦ произошел сегодня около 2:15. Как выяснилось, пламя охватило один из холодильников супермаркета Fozzy. Помещение супермаркета было сильно задымлено. Огонь работникам магазина удалось потушить еще до приезда спасателей. Прибывшие на место происшествия работники ГСЧС проверяли территорию и препятствовали возможному повторному возгоранию.

По предварительным данным, пожар в холодильнике произошел из-за короткого замыкания. На месте работали несколько пожарных машин, патрульная полиция и "скорая".

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, пожар, торговый центр, магазин

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве произошел пожар в торговом центре". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесской области вспыхнул частный дом: пострадали двое детей

Вчера, 09:35

Двухлетнего мальчика и пятилетнюю девочку госпитализировали в больницу

В Житомирской области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины

Вчера, 13:52

Тело погибшего мужа хозяйки дома обнаружили спасатели

В Николаеве в многоэтажке вспыхнул масштабный пожар: эвакуировали 25 человек

18 февраля, 14:00

Пламя спасатели тушили на протяжении трех часов

В Донецкой области жуткий пожар унес жизни двух человек

17 февраля, 09:00

Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода

Стала известна причина развода Ани Лорак

Больно смотреть: В соцсетях показали ж/д вокзал в Донецке. Фото

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Заблудившегося в лесу мальчика согревал и защищал дикий медведь

Офицер ВСУ наглядно показал участь "ихтамнетов" на Донбассе

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Решили «разойтись»: опоры моста Путина начали движение

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Сегодня, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира