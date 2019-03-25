В Киеве произошла давка на станции метро "Святошин"
Неудобства для пассажиров связаны с закрытием западного выхода
На восточном выходе на станции Киевского метрополитена "Святошин" утром в понедельник, 25 марта, образовалась большая очередь, связанный с ремонтом на станции, в частности, с закрытием западного выхода.
"Хоть на своих страницах в социальных сетях "Киевский метрополитен" предупреждал о закрытии входа/выхода (со стороны рынка и электричек) и возможных трудностях, все же избежать их и перенаправить людей на другой вход/выход не удалось, в связи с чем и образовался "пеший затор", – сообщается в паблике на Facebook "Киев Оперативный".
Ранее мы писали, что восточный выход на станции метро "Святошин" был открыт несколько дней назад. Одновременно с этим западный выход, ведущий к ж/д станции и вещевому рынку, перекрыли на ремонт. Но не весь — только вестибюль и часть подземного перехода до выхода на железнодорожную платформу. Пассажиры сетовали на то, что чтобы попасть в метро тем, кто идет со стороны пл. Героев Бреста, нужно подняться по ступеням на мост и пересечь его по небольшому тротуару. Даже в выходной день поток людей был приличным, а в будний, как отмечали "Сегодня", может возникнуть и давка.
Ранее мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.
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