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В Киеве произошла массовая атака на зеленые зоны

Сегодня, 15:27

Со скверов и улиц одновременно украли сотни цветов и десятки кустов

Фото: КП СЗН Деснянского района
Фото: КП СЗН Деснянского района.

В КП СЗН Деснянского района Киева снова пожаловались на бессовестных жителей, которые воруют зеленые насаждения. Так, по данным предприятия, в парке "Молодежный" украли 240 штук тюльпанов и 11 кустов можжевельника, в сквере по ул. Кубанской Украины – 46 кустов можжевельника, 10 кустов дерна красного и 5 штук бирючины.

Снова досталось и скверу на проспекте Маяковского, 2-б, где установлен памятник воину-добровольцу: он лишился 27 кустов можжевельника и трех кустов спиреи японской.

Напомним, в начале апреля в этом же сквере вандалы похитили 261 куст можжевельника, 38 горных сосен, 14 кустов барбариса, 12 тис, 3 розовых куста и одну тую.

"В парковой зоне "Памяти жертв Чернобыля" выкрали два дерева туи. Также сломано 4 дерева липы Европейской Pallida по ул. Милютенко, 25, похищено 3 куста дерна белого по ул. Драйзера, 50 штук тюльпанов с клумбы по ул. Братиславская и 130 штук тюльпанов на Броварском проспекте", – перечислили в КП СЗН Деснянского района.

Здесь отмечают, что по факту кражи открыто уголовное производство.

"Мы обращаемся к каждому жителю нашего района с просьбой быть бдительными и немедленно сообщать в правоохранительные органы о случаях нарушения благоустройства", – призывают коммунальщики.

Напомним, что по данным "Киевзеленстроя", в этом году уже было похищено 11 деревьев и 1090 кустов, массово выкапывают и цветы на клумбах, которых пока и так не особо много. Больше всего таких случаев зафиксировано в Деснянском и Святошинском районах. Сумма нанесенных убытков — 76 тыс. грн. Один саженец куста стоит в среднем 150—350 грн, дерева — 2500—3500 грн.

Отметим, что кроме воровства кустов и деревьев, в столичных парках в последнее время орудуют вандалы. Так, на Оболонской набережной в Киеве лавочки и парапеты обмазали солидолом. Также на набережной испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.


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Тег Киев, воровство, вандализм, Деснянский район

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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