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В Киеве произошла серия поджогов в магазинах: подробности ЧП (фото и видео)

14 ноября, 08:45

Самый серьезный из трех пожаров - на Петропавловской Борщаговке

Спустя несколько дней после пожара в жилом доме на проспекте Победы в столице в ночь на четверг, 14 ноября, произошла серия поджогов сети молочных магазинов. Об этом сообщает "Информатор".

Так, первый поджог произошел около 2:50 на улице Амвросия Бучмы. Сообщается, что трое неизвестных облили керосином и подожгли магазин сети "Молоко от фермера". Буквально через несколько минут загорелся еще один магазин этой сети на улице Елены Телиги, где охрана успела ликвидировать возгорание до приезда сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Третий пожар в молочном магазине произошел на Петропавловской Борщаговке. Там пламя с пылающего магазина быстро перекинулось на рядом расположенные боксы. В результате ЧП сгорели около 10 торговых точек со всем содержимым.

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

К счастью, при пожарах никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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Киев поджог пожары

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