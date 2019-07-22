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В Киеве произошло ДТП с участием пешехода: пытался перебежать дорогу

22 июля, 07:56

Пешехода госпитализировали с переломом ноги

В Киеве на проспекте Глушкова произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ. Машина сбила пешехода, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел 21 июля около 19:20, сообщил Информатор.

По предварительной информации правоохранителей, мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте, однако на крайней левой полосе его сбил ВАЗ. Скорее всего, водитель машины просто не видел пешехода, который появился перед ним из-за другого автомобиля.

В результате мужчину с переломом ноги увезла карета скорой помощи. Автомобиль же получил повреждения левой фары, а также лобового стекла со стороны водителя. На месте работали экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в городе Желтые Воды легковушка Ford Mondeo врезалась в дерево. Жертвами страшной аварии стали два человека. Еще четыре пассажирки пострадали. Состояние женщин медики оценивают как тяжелое. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Кроме этого, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий . В результате этих аварий погиб 1331 человек. По сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

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Тег Киев, ДТП, пешеход, сбил

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