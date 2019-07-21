В жутком ДТП в Днепропетровской области погибли два человека

Еще четыре человека в результате аварии попали в больницу

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В городе Желтые Воды легковушка Ford Mondeo врезалась в дерево. Жертвами страшной аварии стали два человека, еще четверо – пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

ДТП произошло сегодня в 4:02 на улице Казацкой Славы. В результате аварии погибли двое мужчин: водитель и пассажир, они скончались в больнице. Также в ДТП пострадали четыре пассажирки, их госпитализировали в Желтоводскую городскую больницу. Состояние женщин медики оценивают как тяжелое. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

"К оказанию помощи привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1331 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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