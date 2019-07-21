Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В жутком ДТП в Днепропетровской области погибли два человека

21 июля, 10:16

Еще четыре человека в результате аварии попали в больницу

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В городе Желтые Воды легковушка Ford Mondeo врезалась в дерево. Жертвами страшной аварии стали два человека, еще четверо – пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

ДТП произошло сегодня в 4:02 на улице Казацкой Славы. В результате аварии погибли двое мужчин: водитель и пассажир, они скончались в больнице. Также в ДТП пострадали четыре пассажирки, их госпитализировали в Желтоводскую городскую больницу. Состояние женщин медики оценивают как тяжелое. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

"К оказанию помощи привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники", – рассказали в ГСЧС.           

Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1331 человек. 

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, дерево, погибшие, легковушка, желтые воды, пострадавшие, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость " В жутком ДТП в Днепропетровской области погибли два человека". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве внедорожник снес столб: пострадал водитель

Сегодня, 07:45

Жуткое ДТП произошло на проспекте Академика Вернадского

В Харьковской области автомобиль полицейских попал в ДТП

Вчера, 20:39

Экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками

В центре Киева произошло ДТП: погиб мужчина

Вчера, 18:01

Погибший водитель скончался еще до приезда медиков

Во Львовской области фургон сбил семилетнего велосипедиста

Вчера, 14:43

Мальчика с переломом ноги госпитализировали в больницу

Как есть жареную картошку и не толстеть

Гройсман рассказал о цене на газ для населения осенью

Появилось интересное видео об “украинском Javelin”

Виды окрашивания, которые сделают тебя визуально моложе

Досрочное снятие денег с депозита: когда Банк может разрешить

10 самых живучих мифов об уходе за кожей

Когда с венами проблемы. Можно ли заниматься бегом?

Израильские ученые разработали модель матки человека

45-летняя Виктория Бекхэм появилась на обложке VOGUE Germany

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

6 преимуществ Lexus UX для женщины

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы

Велосипедистка дня: психолог и предприниматель Джулия Эстер

Проценты по депозитам: Как банки Украины будут их менять
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь