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В Киеве произошло "романтическое" ограбление

11 июня, 16:44

Девушка попросила парня провести ее домой, а привела к разбойникам

Фото: Pixabay

Во вторник, 11 июня, ночью в столице на улице Жилянской киевлянин пострадал от рук банды грабителей. Как сообщают в Патрульной полиции Киева, около двух часов к копам обратился мужчина и сообщил о нападении.

"Он рассказал, что к нему обратилась за помощью неизвестная девушка с просьбой провести ее в дом через темный двор. Когда они зашли в арку, на него напали двое неизвестных и, угрожая ножом, отобрали мобильный телефон. Заявитель попытался выбить нож из рук одного из мужчин, но девушка брызнула ему в лицо газовым баллончиком и вместе с нападающими убежала в неизвестном направлении", – сообщают правоохранители.

К счастью, неподалеку от места происшествия проезжало патрульное авто и пострадавший тут же обратился к копам за помощью. Уже через несколько минут трое подозреваемых были задержаны. У одного из них нашли отобранный телефон.

Фото: Патрульная полиция Киева
Фото: Патрульная полиция Киева

Также установили, что девушка, которую провожал мужчина, находится в розыске за другие уголовные преступления. Всех задержанных передали в руки следственно-оперативной группе, полиция будет определяться с квалификацией события.

Напомним, полиция Киева также задержала группу воров, которые совершали кражи из столичных офисов. А в области ранее поймали банду опытных угонщиков.

Также сообщалось, что мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев.


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Тег Киев, ограбление, задержание

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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