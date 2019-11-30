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В Киеве произошло тройное ДТП: окровавленного пьяного водителя задержали прохожие

30 ноября, 12:08

Легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другими автомобилями

В Киеве на Минском массиве случилось ДТП с участием трех автомобилей. В одном из автомобилей обнаружили пострадавшего мужчину, от которого пахло алкоголем. Об этом сообщает Информатор.

На улице Полярной автомобиль ВАЗ на высокой скорости выехал на встречную полосу и влетел в Hyundai, который отбросило в Opel.

Авария случилась около 23:00 на пересечении улиц Полярная и Рокоссовского. Как рассказала пассажирка Opel, они стояли позади Hyundai на светофоре. Им навстречу со стороны Окружной на большой скорости ехал ВАЗ. Он странно маневрировал и чуть не задел другие автомобили. После этого вылетел на встречную полосу и врезался в Hyundai.

"С пассажирского сиденья буквально вывалился водитель с окровавленной головой, от которого пахло алкоголем. Неизвестно, пытался ли он сбежать с места ДТП, но разъяренные водители окружили его и стали ждать полицию", - говорится в сообщении.

Мужчину с травмами забрали врачи, затем его проверят на содержание алкоголя в крови.

Напомним, ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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Киев ДТП пострадавший

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