В Киеве пропала 17-летняя девушка: приметы и фото
Девушка пропала на проспекте Правды
Правоохранители сообщают о розыске 17-летней девушки Екатерины Поливоды. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, место исчезновения – проспект Правды, 19/3.
По данным правоохранителей, на вид ей 16-18 лет, рост 152 см., среднего телосложения, волосы темные ниже плеч, на носу рубец.
Была одета в бомбер, белую юбку в виде шорт, кроссовки светло-фиолетового цвета. При себе имела папку для рисования и сумку.
При наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка полиция просит сообщать по телефону 102.
Ранее мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
Также новости "Сегодня" писали о жестоком убийстве в столице мальчика Захара Черевко, которому было всего девять лет. По подозрению в преступлении был задержан брат отчима ребенка.
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