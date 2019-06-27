Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве пропала 17-летняя девушка: приметы и фото

27 июня, 09:46

Девушка пропала на проспекте Правды

Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщают о розыске 17-летней девушки Екатерины Поливоды. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, место исчезновения – проспект Правды, 19/3.

По данным правоохранителей, на вид ей 16-18 лет, рост 152 см., среднего телосложения, волосы темные ниже плеч, на носу рубец.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv
Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Была одета в бомбер, белую юбку в виде шорт, кроссовки светло-фиолетового цвета. При себе имела папку для рисования и сумку.

При наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка полиция просит сообщать по телефону 102.

Ранее мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Также новости "Сегодня" писали о жестоком убийстве в столице мальчика Захара Черевко, которому было всего девять лет. По подозрению в преступлении был задержан брат отчима ребенка.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, девушка, розыск

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве пропала 17-летняя девушка: приметы и фото". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Киевом разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из центра реабилитации

25 июня, 08:54

Вчера Мария Ноур ушла из Центра социально-психологической реабилитации детей в селе Цибли

В Одесской области к розыскам ребенка привлекли авиацию, полицию, Нацгвардию и волонтеров

15 июня, 16:02

Появились фото и видео поисков девочки, пропавшей в Ивановском районе

В Одессе задержали иностранца, который был в розыске Интерпола

6 июня, 20:47

Мужчина находился в международном розыске по запросу Молдовы

В полиции рассказали подробности ограбления под Киевом известного юриста

31 мая, 14:31

Неизвестные в балаклавах похитили крупную сумму денег, ценные вещи и телефоны

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Что лечит калина в организме человека

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Дмитрий Певцов: живу в долгах, но для меня это нормально

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

День, когда робот впервые убил человека

Орбакайте больше не "Чучело"! Актриса выложила коллаж в Instagram

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

Смартфон: Как отличить оригинальный от подделки

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости

Громкое поражение Джошуа обернулось для него неожиданностью
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь