В Одесской области к розыскам ребенка привлекли авиацию, полицию, Нацгвардию и волонтеров

Появились фото и видео поисков девочки, пропавшей в Ивановском районе

В Одесской области на розыски ребенка брошены серьезные силы полиции, Нацгвардии и волонтеров. Фото: Думская























В Одесской области к розыскам 11-летней девочки, которая пропала два дня назад в Ивановском районе, привлекли полицию, бойцов Национальной гвардии, спасателей и волонтеров, а также авиацию.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 13 июня ребенок направился в танцевальный кружок и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Копы сообщили приметы Дарьи: на вид ей 11-13 лет, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза карие, была одета в футболку белого цвета с рисунком журавля, розовые шорты, черные сандалии, при себе имела сумку с разноцветными пайетками.

Для координации поисков был создан оперативный штаб, который возглавил шеф областной полиции области Олег Бех. Был задействован весь личный состав местного отдела полиции, а также копы из соседних районов. К ним присоединились 100 военнослужащих Национальной гвардии, а также сотни местных жителей.

Участники поисков проводят обыски и подворовые обходы, а военные и волонтеры прочесывают поля, посадки, овраги и заброшенные здания, а на въезде в райцентр установлены посты полиции.

Кроме того, к поискам привлекли и самолеты местного аэроклуба, оснащенные видеокамерами.

"При получении любой информации, касающейся пропавшей девочки, немедленно сообщайте по спецлинии "102" или по телефону 798-02-62", — сообщили в полиции, добавив, что было открыто уголовное производство.

Ранее в селе Старый Добротвор Каменка-Бугского района трагически погибла трехлетняя девочка. С 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг. По словам мужчины, девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ее не удалось.

А на Буковине, в селе Недобоевцы Хотинского района, утонул 11-летний ребенок. Трагедия произошла во время купания в водоеме искусственного происхождения, где глубина на всей площади составляет около 5 метров.

Ранее спасатели дали ряд важных советов о том, как не стать жертвой воды.

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