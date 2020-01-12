В Киеве пропала женщина: ее ищут больше недели

Последний раз по геолокации ее телефон проявился в Дарницком районе

/ Фото: Информатор

В Киеве более недели назад пропала 40-летняя женщина. Елизавета Бродацкая ушла из дома в Подольском районе и до сих пор не вернулась. Последний раз ее видели 3 января, пишет "Информатор".

Родственники пропавшей рассказали, что 7 января по геолокации ее телефон проявился в Дарницком районе столицы.

Приметы: рост около 160 сантиметров, карие глаза, светлые короткие волосы, возле ключицы есть шрам после операции.

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Была одета в черную короткую куртку, черно-серые джинсы и черные ботинки.

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При наличии любой информации о местонахождении Елизаветы сообщите по телефону (063) 176-54-02 (мама пропавшей) или по спецлинии полиции "102".

Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января .

Кроме того, в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка. Как сообщают столичные правоохранители, 16-летняя Диана Билык 7 января ушла из театра в центре города, однако домой не вернулась.

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