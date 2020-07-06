В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)

Коммунальное ЧП произошло на канализационном коллекторе на Виноградаре

На столичном Виноградаре в результате аварии на канализационном коллекторе на пересечении проспектов Порика и Правды образовался четырехметровый провал. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Реклама

"В результате действия газовой коррозии произошло разрушение стенок железобетонного канализационного коллектора диаметром 1000 мм, из-за чего на проезжей части образовался провал глубиной 4 м. Чтобы исключить дальнейший обвал грунта, в котловане были установлены специальные железобетонные кольца. Сейчас специалисты "Киевводоканала" выполняют перекачку стоков и исследование коллектора, после чего смогут начать ремонтные работы", – говорится в сообщении компании 6 июля.

Уточняется, что на время ремонтных работ в близлежащих домах не будут отключать воду.

Сейчас место аварии ограждено, а движение транспорта ограничено и осуществляется по одной полосе. Кроме того, по данным "Киевпастранса", коммунальная авария повлияла на работу общественного транспорта. Так, движение троллейбусов №26 организовано:

В тренде В центре Киева подрались чиновник КГГА и депутат горсовета

от ст. м. "Нивки" до пр-та Правды по действующей трассе, далее – пр-т Гонгадзе – пр-т Свободы;

в направлении ст. м. "Нивки" по действующей схеме.

Реклама

Движение троллейбусов №12, 45 по ул. Казацкая, 122 также задерживается.

Ранее в столице автомобиль городского водоканала провалился одним колесом в яму, когда приехал устранять проблему водоснабжения по адресу проспект Свободы, 5.

Также на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама