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В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)

6 июля, 10:46

Наталья Руда Наталья Руда

Коммунальное ЧП произошло на канализационном коллекторе на Виноградаре

На столичном Виноградаре в результате аварии на канализационном коллекторе на пересечении проспектов Порика и Правды образовался четырехметровый провал. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

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"В результате действия газовой коррозии произошло разрушение стенок железобетонного канализационного коллектора диаметром 1000 мм, из-за чего на проезжей части образовался провал глубиной 4 м. Чтобы исключить дальнейший обвал грунта, в котловане были установлены специальные железобетонные кольца. Сейчас специалисты "Киевводоканала" выполняют перекачку стоков и исследование коллектора, после чего смогут начать ремонтные работы", – говорится в сообщении компании 6 июля.

Уточняется, что на время ремонтных работ в близлежащих домах не будут отключать воду.

Сейчас место аварии ограждено, а движение транспорта ограничено и осуществляется по одной полосе. Кроме того, по данным "Киевпастранса", коммунальная авария повлияла на работу общественного транспорта. Так, движение троллейбусов №26 организовано:

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  • от ст. м. "Нивки" до пр-та Правды по действующей трассе, далее – пр-т Гонгадзе – пр-т Свободы;
  • в направлении ст. м. "Нивки" по действующей схеме.
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Движение троллейбусов №12, 45 по ул. Казацкая, 122 также задерживается.

Ранее в столице автомобиль городского водоканала провалился одним колесом в яму, когда приехал устранять проблему водоснабжения по адресу проспект Свободы, 5.

Также на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

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Киев ЖКХ канализация

Источник: Сегодня

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