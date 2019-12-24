В Киеве пьяная водитель устроила ДТП с маршруткой: пострадали шесть человек (фото и видео)

Фото: kiev.informator.ua

В Днепровском районе Киева произошло масштабное ДТП – Mitsubishi ASX врезался в Renault, а потом протаранил маршрутку "Богдан". В больницу попали шесть человек, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 20:00 23 декабря на улице Евгения Сверстюка, 52а. Как рассказала женщина-водителя Renault, она ехала по улице, а ей навстречу двигался Mitsubishi, который зацепил ее машину и начал уезжать. Но ему это не удалось – уже за поворотом ASX протаранил маршрутку "Богдан".

Как выяснилось, за рулем Mitsubishi находилась пьяная женщина-водитель – в ее крови обнаружили 2,20 промилле алкоголя. В автобусе на момент столкновения были пассажиры. Шесть из них пострадали, их госпитализировали в больницу. 67-летняя водитель Mitsubishi не пострадала.

На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Ранее мы сообщали, что за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3080 человек.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram