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В Киеве пьяный мужчина подстрелил велосипедиста на светофоре

25 июня, 00:04

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который из пистолета ранил велосипедиста на светофоре возле пешеходного перехода на ул.Автозаводской.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции г.Киева, полиция получила сообщение, что на ул.Автозаводской мужчину ранили в руку.

"На месте происшествия в полицию обратился 56-летний киевлянин, который рассказал, что ехал на велосипеде и остановился на светофоре, как вдруг у него выстрелил неизвестный", – сказано в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с диагнозом огнестрельное ранение предплечья.

Правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий и вскоре задержали подозреваемого – им оказался 41-летний уроженец Киевской области.

"Злоумышленник с явными признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили у него предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль. Сейчас изъятый предмет направлен на проведение экспертизы", - сказано в сообщении.

Фигурант задержан.

Начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Тег стрельба

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