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В Киеве пьяный парень угнал машину и въехал в мусорный бак, убегая от копов

11 октября, 11:44

У молодого человека ранее уже были проблемы с законом

Фото: патрульная полиция в Киеве

Фото: патрульная полиция в Киеве

В Киеве на Борщаговке в ночь на пятницу, 11 октября, 23-летний молодой человек угнал автомобиль и пытался сбежать от правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

"Сегодня, около двух часов ночи, на улице Якуба Коласа патрульные заметили автомобиль ВАЗ у которого не горели лампы задних габаритных фонарей в темное время суток. Инспекторы попытались остановили нарушителя, но водитель проигнорировал требование полицейских, зато ускорился и попытался сбежать", – говорится в сообщении.

Во дворе одного из домов водитель не справился с управлением и въехал в мусорный бак. В итоге парень вышел из машины и начал убегать, но его догнали и задержали.

Фото: патрульная полиция в Киеве

Фото: патрульная полиция в Киеве

"Во время общения с гражданином патрульные выяснили причины такого его поведения. Он незаконно завладел транспортным средством, предварительно повредив замок зажигания. Также, общаясь с нарушителем, патрульные заметили у последнего явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр с помощью драгера, который подтвердил у него состояние алкогольного опьянения", – уточнили в полиции.

Также выяснилось, что у жителя столицы уже были ранее проблемы с законом и он привлекался к уголовной ответственности.

Фото: патрульная полиция в Киеве

Фото: патрульная полиция в Киеве

На 23-летнего нарушителя патрульные вынесли постановление по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и составили протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии) КоАП.

Ранее сообщалось, что в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку.

Также новости "Сегодня" писали о масштабном ДТП на проспекте Победы в Киеве, которое устроили подростки.

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Киев угон задержание

Источник: Сегодня

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