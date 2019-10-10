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Под Киевом легковушка на пешеходном переходе сбила девятилетнюю девочку (видео 18+)

10 октября, 15:59

Девочка жива, ее госпитализировали

Скриншот

Скриншот

В селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Сегодня в с. Белогородка Киево-Святошинского района произошла страшная ДТП. Водитель легковушки на "зебре" сбил девятилетнюю девочку. На видео видно, что ребенок долго ждет, а потом перебегает дорогу, поскольку машины не уступают маленьком пешеходу", - говорится в сообщении.

К счастью, девочка осталась жива, она госпитализирована в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и несовершеннолетним!

Ранее сообщалось, что в центре Киева на перекрестке улиц Грушевского и Липской вечером в среду, 9 октября, произошло ДТП, в котором пострадала женщина, переходившая с ребенком дорогу. Женщина успела оттолкнуть ребенка, но сама попала под машину.

Также новости "Сегодня" писали о масштабном ДТП на проспекте Победы в Киеве, которое устроили подростки.

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ДТП дети Белогородка

Источник: Сегодня

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