В Киеве пьяный работник автомойки угнал машину клиента

Преступника уже задержали копы, ему грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Киевской области

В Киеве полицейские задержали работника автомойки, который похитил иномарку клиента. Мужчина решился на преступление, будучи пьяным.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, к копам обратился киевлянин. Он сообщил, что мимо него на большой скорости проехала машина, из салона которой выпала спортивная сумка с документами.

Фото: ГУНП в Киевской области

По словам временно исполняющего обязанности начальника Деснянского управления полиции Юрия Герасименко, с помощью этих документов полицейские установили настоящего владельца иномарки, а затем разыскали и задержали угонщика.

Реклама

"Житель Лесного массива решил сделать комплексную мойку автомобиля и на сутки оставил ее на станции технического обслуживания. Однако один из сотрудников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться на иномарке, но во время движения не заметил, как из салона выпали личные вещи настоящего владельца. После прогулки по улицам района он вернул авто на станцию, где мы в дальнейшем обнаружили ее с многочисленными повреждениями", - рассказал Юрий Герасименко.

Работник мойки оказался уроженцем Полтавской области. Ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал, но сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Киеве задержали угонщика авто, который незаконно завладел автомобилем, пытался скрыться от полицейских и при попытке побега ударил полицейского.

Также мы писали, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама