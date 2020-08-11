В Киеве пьяный водитель Lexus снес клумбу на аллее Героев Небесной сотни (фото, видео)

В Киеве рано утром 11 августа нетрезвый мужчина за рулем Lexus снес бетонные вазоны клумбы на аллее Героев Небесной сотни. После ДТП водитель уехал с места происшествия.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

"Виновника ДТП мы обнаружили и привлекли к ответственности уже через 30 минут после происшествия. Как только в патрульную полицию поступило сообщение о совершении ДТП, мы сразу взялись за поиски нарушителя. Камеры, которые следят за безопасностью города, помогли установить местонахождение авто Lexus – улица Институтская, где его и остановили патрульные. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Чего, в принципе, и следовало ожидать", - написал Белошицкий.

Он уточнил, что мужчина вел себя агрессивно, хамил копам и матерился. Его предупредили, что в случае невыполнения требований патрульных, он будет задержан, однако мужчина не послушался, поэтому к нему применили физическую силу и надели наручники.

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На мужчину составили админматериалы по ст. 185 (Злостное неповиновение работникам полиции), ст. 173 (Мелкое хулиганство), ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 124 (Совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КУоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

За свои действия нарушитель будет отвечать перед судом.

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