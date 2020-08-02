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Погром в столичном Гидропарке: что так разозлило пьяного вандала

2 августа, 22:56

Елена Вус Елена Вус

Правонарушителю не понравилось оборудование автоматической системы

Вандала, устроившего погром на Трухановом острове в Киеве, сотрудники полиции задержали сразу на месте происшествия. Правонарушителем оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, ранее судимый за хулиганские действия.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на пункте въезда на Труханов остров разрушил шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия и задокументировала преступление. На месте происшествия сотрудники полиции задержали правонарушителя", – говорится в сообщении.

Пьяный злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости и считает, что они установлены незаконно.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, несмотря на карантин, в Киеве участились случаи вандализма. Например, недавно в Соломенском ландшафтном парке была замечена женщина, которая выкапывала лопаткой тюльпаны прямо с клумбы. Кроме того, в трех парках Деснянского района вандалы изуродовали и поломали деревья.

Также неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз на Оболонской набережной. Кроме того, вандалы испортили мурал с котом известного киевского художника Виталия Гидевана, который был нарисован лишь несколько месяцев назад на Троещине.

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Киев вандализм гидропарк хулиганство труханов остров

Источник: Сегодня

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