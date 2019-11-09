В Киеве пьяный водитель с наркотиками в салоне сбил девять машин: фото и видео

На столичной Борщаговке произошло ДТП: пьяный водитель внедорожника разбил девять автомобилей и пытался скрыться. Массовую дорожную аварию мужчина устроил на улице Семьи Сосниных. Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, 37-летний мужчина ромской национальности, который проживает недалеко от места происшествия, пьяным сел за руль внедорожника Honda CR-V. Он двигался по улице Семьи Сосниных в сторону проспекта Леся Курбаса. Сперва он зацепил автомобиль Daewoo Lanos, а уже через 150 метров устроил ДТП с еще 8 автомобилями.

"Предположительно, сперва мужчина ударил стоявшую на обочине Kia Carens, затем влетел в едущую навстречу Skoda Octavia. Octavia в свою очередь зацепила Hyundai Elantra, а "кореец" въехал в Opel Kadett. После чего Honda отбросило на другую сторону дороги, где внедорожник зацепил Peugeot и еще один Lanos", – пишут в источнике.

После столкновения пьяный водитель вышел из машины и попытался скрыться. Однако его поймали местные жители, которые схватили лихача и едва не устроили над ним самосуд. Спасли мужчину от разгневанной толпы прибывшие экипажи патрульной полиции и сразу же надели на него наручники.

Во время обыска автомобиля злоумышленника правоохранители обнаружили пакет с наркотиками. Мужчина говорил, что пакет ему не принадлежит. Местные жители сообщили, что горе-водитель проживает рядом с местом дорожной аварии. В прошлом он занимался сутенерством.

В результате ДТП травмы получил водитель Skoda, которого госпитализировали.

Также на место вызвали спасателей— из разбитых автомобилей на проезжую часть вытекало горючее, которое нужно смыть, чтобы оно не воспламенилось.

Напомним, на улице Академика Заболотного водитель легковушки ГАЗ-3110 выехал на полосу встречного движения , где столкнулся с SsangYong. В результате происшествия пассажирка ГАЗ получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, накануне в Киеве пассажирка такси вышла в неположенном месте и попала под колеса другого автомобиля. Камеры наблюдения сняли, как девушка вышла из машины, которая остановилась прямо посреди перекрестка, и направилась через дорогу – также в неположенном месте.

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