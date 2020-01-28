В Киеве пятый месяц ищут парня, пропавшего на Троещине

Молодой человек приехал в столицу на заработки

/ Фото: Нацполиция

В Киеве пятый месяц разыскивают 23-летнего Дениса Гуменного, который пропал в сентябре прошлого года на улице Бальзака на Троещине. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Парень приехал в столицу на заработки, может быть в Одессе.

Его рост 178 см, у него худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. В какой одежде был на момент исчезновения, не известно.

/ Фото: dtp.kiev.ua Реклама

С информацией о Денисе просят обращаться по телефону +380 (68) 919 46 23 или 102.

Новости "Сегодня" сообщали о розыске 17-летнего Андрея Марченко, который 20 декабря 2019 года ушел из дому в Киеве и не вернулся.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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