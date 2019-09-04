В Киеве разбойники с игрушечным пистолетом отобрали у парня телефон

Один фигурант инцидента на данный момент уже задержан, продолжаются поиски еще одного

/ Фото: Pixabay

В Киеве спецназовцы задержали киевлянина за разбойное нападение на мужчину. Так, молодой человек со своим знакомым отобрали у потерпевшего мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В столичную полицию от 25-летнего жителя Житомирской области поступило сообщение о том, что возле станции метро "Гидропарк" двое неизвестных под угрозой предмета, похожего на пистолет, отобрали у него мобильный телефон", – говорится в сообщении.

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На место выехали правоохранители, а в ходе отработки прилегающей территории работники полка полиции №1 задержали одного из мужчин, на которого указал потерпевший. Им оказался 19-летний местный житель, ранее судимый за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские изъяли у него игрушечный пистолет.

Инцидент расследуется по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются поиски второго фигуранта.

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