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В Киеве разгорелся скандал вокруг задержания копами женщины на Бессарабке: видео

19 июня, 13:02

В сети активно обсуждают инцидент, однако мнения людей разделились

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Киеве разгорелся скандал вокруг попавшего в сеть видео задержания на Бессарабке на проезжей части патрульными полицейскими женщины и ее супруга. 

В частности, экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский на своей странице в Facebook опубликовал часть видео, на котором копы надевают на женщину наручники, а она кричит, что у нее в машине находится ребенок. Вокруг них стоят мужчины и снимают происходящее на видео.


"Сюжет таков: пробка, Бессарабка, патрульные остановили какую-то машину и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах. Сзади ехала семья, муж, жена и ребенок. После того, как жена решила снять на видео конфликтную ситуацию, патрульные переключили свое внимание на нее, забыв об остановленном ими ранее авто. Все закончилось задержанием женщины, ее мужа и оставленным на пять часов в машине ребенком", – написал Ярославский.

По его словам, в столичной прокуратуре на данный момент "ситуацию фиксируют, снимают побои и внесут в ЕРДР".

Подробностей конфликта Ярославский не уточнил, однако мнение пользователей сети разделилось. Одни считают действия патрульных грубыми и недопустимыми, однако другие задались вопросом по поводу действий женщины, которые привели к ее задержанию.

Вместе с тем, командир батальона в патрульной полиции Евгений Зборовский в Facebook рассказал еще одну версию инцидента.

"Экипаж патрульной полиции движется по узкой улочке между Ареной и Бессарабским рынком и замечает автомобиль BMW, который припаркован во второй полосе, чем существенно затрудняет движение и грубо нарушает ПДД. Патрульные обязаны отреагировать и начинают общение с нарушителем, когда появляется героиня обрезанного видео с мужем и решают отбить нарушителя у полицейских, и начинают вмешиваться в работу патрульных, на просьбу отойти на тротуар не реагируют и в результате женщина, не контролируя свою агрессию, при очередной попытке вернуть ее на тротуар с криками и нецензурной бранью (да, на глазах у своего ребенка, на вид 10-12 лет) расцарапала лицо патрульной и оставила ссадины на руках", – написал Зборовский.

Он подчеркнул, что на это патрульные обязаны реагировать и имеют все основания для задержания. 

"Именно при законном задержании, когда женщина понимает, что переборщила и начинает плакать, и начинается обрезанное видео, выложенное автором. Оно не отражает картины событий абсолютно, но это никого не интересует", – резюмировал Зборовский.

Напомним, ранее под Киевом молодой мужчина-дебошир напал на правоохранителей.

Также в центре столицы неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.


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Тег Киев, задержание, патрульная полиция

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