В Киеве разгорелся скандал вокруг задержания копами женщины на Бессарабке: видео
В сети активно обсуждают инцидент, однако мнения людей разделились
В Киеве разгорелся скандал вокруг попавшего в сеть видео задержания на Бессарабке на проезжей части патрульными полицейскими женщины и ее супруга.
В частности, экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский на своей странице в Facebook опубликовал часть видео, на котором копы надевают на женщину наручники, а она кричит, что у нее в машине находится ребенок. Вокруг них стоят мужчины и снимают происходящее на видео.
"Сюжет таков: пробка, Бессарабка, патрульные остановили какую-то машину и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах. Сзади ехала семья, муж, жена и ребенок. После того, как жена решила снять на видео конфликтную ситуацию, патрульные переключили свое внимание на нее, забыв об остановленном ими ранее авто. Все закончилось задержанием женщины, ее мужа и оставленным на пять часов в машине ребенком", – написал Ярославский.
По его словам, в столичной прокуратуре на данный момент "ситуацию фиксируют, снимают побои и внесут в ЕРДР".
Подробностей конфликта Ярославский не уточнил, однако мнение пользователей сети разделилось. Одни считают действия патрульных грубыми и недопустимыми, однако другие задались вопросом по поводу действий женщины, которые привели к ее задержанию.
Вместе с тем, командир батальона в патрульной полиции Евгений Зборовский в Facebook рассказал еще одну версию инцидента.
"Экипаж патрульной полиции движется по узкой улочке между Ареной и Бессарабским рынком и замечает автомобиль BMW, который припаркован во второй полосе, чем существенно затрудняет движение и грубо нарушает ПДД. Патрульные обязаны отреагировать и начинают общение с нарушителем, когда появляется героиня обрезанного видео с мужем и решают отбить нарушителя у полицейских, и начинают вмешиваться в работу патрульных, на просьбу отойти на тротуар не реагируют и в результате женщина, не контролируя свою агрессию, при очередной попытке вернуть ее на тротуар с криками и нецензурной бранью (да, на глазах у своего ребенка, на вид 10-12 лет) расцарапала лицо патрульной и оставила ссадины на руках", – написал Зборовский.
Он подчеркнул, что на это патрульные обязаны реагировать и имеют все основания для задержания.
"Именно при законном задержании, когда женщина понимает, что переборщила и начинает плакать, и начинается обрезанное видео, выложенное автором. Оно не отражает картины событий абсолютно, но это никого не интересует", – резюмировал Зборовский.
Напомним, ранее под Киевом молодой мужчина-дебошир напал на правоохранителей.
Также в центре столицы неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве разгорелся скандал вокруг задержания копами женщины на Бессарабке: видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве задержали сообщников, продававших наркотики под видом средств для похудения
Задержанные – жители столицы 1983 и 1993 годов рождения
В Одессе разоблачили банду торговцев оружием
Преступники сбывали оружие и боеприпасы представителям криминальных кругов