Столичные следователи разоблачили масштабную схему продажи фальшивых лекарств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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В сообщении прокуратуры уточняется, что правоохранители провели более 10 санкционированных обысков в машинах, на складах и по месту жительства фигурантов на территории Киева, Киевской и Донецкой областей. В итоге были изъяты незарегистрированные в Украине лекарства стоимостью около 150 тысяч долларов, компьютерная техника, почтовые накладные, телефоны и около 100 тыс. долларов, которые, как предполагает следствие, были добыты преступным путем.

Также следователи нашли лекарства с признаками подделки, маркированные под известных отечественных производителей лекарств. Кроме того, было установлено место фасовки и хранения запрещенных и фальсифицированных лекарств.

В тренде В Киеве разоблачили масштабную схему продажи фальшивых лекарств

Расследование ведется по ч. 4 ст. 321 УК Украины – незаконное производство и сбыт на территории Украины сильнодействующих лекарств в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, как распознать фальшивый препарат или недобросовестную аптеку.

Напомним, ранее мы писали о том, что за 5 лет украинцы потратили на лекарства-пустышки 3,6 миллиарда долларов.

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