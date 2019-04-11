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В Киеве разоблачили сеть борделей: полиция задержала россиянина и его жену

Сегодня, 12:36

Гражданин РФ и его жена организовали секс-бизнес под "вывеской" массажных салонов

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве оперативники разоблачили шесть борделей, работавших под видом массажного салона. Деятельность притонов организовала семейная пара, услуги сексуального характера оказывали около 50 женщин. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Так, правоохранители Киева получили оперативную информацию о функционировании борделей в столице и Киевской области. Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"В рамках уголовного производства следователи провели 11 санкционированных обысков, во время которых изъяли деньги, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карточки", – говорится в сообщении.

Было установлено, что гражданин РФ со своей женой организовали секс-бизнес, устроив под видом массажных салонов места разврата. Также с ними совместно работали трое диспетчеров, которые принимали заказы от клиентов. Злоумышленники размещали рекламные объявления на одном из сайтов в сети интернет. За час эротических услуг клиенты платили от 800 до 1000 гривен, из них женщины получали 40%, а организаторы – 60%.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Семейную пару задержали, фигурантам грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали мужчину, подозреваемого в сутенерстве, а также разоблачили организованный им бордель. 


Также сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

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Тег Киев, проституция, бордель

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