В Харькове разоблачили бордель и его сутенера: появились фото и видео
Сутенер "нанял" в свой бордель нескольких проституток и администраторов
В Харькове задержали мужчину, подозреваемого в сутенерстве, а также разоблачили организованный им бордель. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 34-летний харьковчанин искал в интернете девушек на должность официанток, массажисток и танцовщиц, а потом они оказывали услуги интимного характера. Свой салон под названием Angel мужчина рекламировал в интернете.
Полицейские при помощи спецназовцев КОРДа провели обыски в помещении, расположенном на улице Полтавский Шлях. В борделе находились несколько "работниц", а также две администраторши – женщины 18-ти и 31-го года.
В результате обыска были изъяты деньги, полученные от клиентов, а также мобильные телефоны. Было открыто уголовное производство по статье "сутенерство".
34-летнего подозреваемого задержали, а позже суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Двух администраторов полицейские допросили, сейчас решается вопрос избрания им меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.
Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.
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