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В Киеве разворовали 14 миллионов, выделенных на реконструкцию парка

25 января, 22:15

Прокуратура передала дело в суд

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, причастных к хищению 14 млн грн, выделенных на реконструкцию парка Партизанской Славы в Дарницком районе, ранее возмутившую киевлян. Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook.

Директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка. Заместитель генерального директора "Киевзеленстроя", не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы.

"Киевзеленстрой" перечислил подрядной организации 14 млн грн, чем нанес материальный ущерб коммунальному предприятию.

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Прокуратура передала дело в суд.

Также в Киеве должностные лица "Киевтеплоэнерго" и частной фирмы подозреваются в хищении 1,7 млн гривен, выделенных на охрану объектов коммунального предприятия.

Ранее столичная прокуратура объявила подозрение главам трех поселковых советов Киевской области, которые подозреваются в хищении почти 2,4 миллиона гривен, выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе.

Также новости "Сегодня" писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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Киев реконструкция хищение киевзеленстрой парк Партизанской славы

Источник: Сегодня

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