В Киеве разыскивают мужчину, который ограбил беременную молодую женщину

Потерпевшую госпитализировали в больницу

Фото: Facebook

В столице полицейские разыскивают мужчину за ограбление беременной молодой женщины. Угрожая насилием, злоумышленник отобрал у потерпевшей личные вещи.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции от врачей поступило сообщение о госпитализации с улицы Гната Хоткевича беременной женщины, которую ограбили. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Нацполиции.

По словам мужа пострадавшей, 25-летняя супруга вышла встречать его с работы. Однако недалеко от дома к ней со спины подошел неизвестный и, угрожая применением силы, отобрал мобильный телефон и ключи.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

"Если вы имеете информацию об обстоятельствах совершения этого правонарушения, просим сообщить по телефону 102", – уточнили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони полицейские задержали таксиста за ограбление иностранца. Так, водитель увидел у пассажира немалую сумму денег и решил ограбить его.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

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