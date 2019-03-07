В Киеве рецидивист обокрал больничную палату
Злоумышленник унес личные вещи одного из пациентов
В центре Киева злоумышленник проник в палату больницы, откуда похитил деньги и мобильный телефон, сообщает ГУ НП Киева.
На месте происшествия, – больницу на улице Рейтарской, – правоохранители опросили потерпевшего и посмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении больницы. Сотрудники полиции установили лицо, причастное к совершению кражи, и оперативно задержали правонарушителя. Злоумышленником оказался 50-летний киевлянин, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее в Киеве прохожие задержали иностранца, который ограбил пенсионерку. Злоумышленник вырвал из рук женщины сумку с личными вещами и пытался убежать. Прохожие, которые услышали крики бабушки, догнали грабителя и вызвали полицию
Также благодаря случайным свидетелям удалось задержать 42-летнего пьяного киевлянина, который в метро приставал к 12-летней девочке и демонстрировал ей половые органы. Пассажиры, которые находились в вагоне метро, остановили злоумышленника и вызвали полицейского, который нес службу на станции метро "Дружбы Народов".
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