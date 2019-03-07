Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве рецидивист обокрал больничную палату

Сегодня, 17:42

Злоумышленник унес личные вещи одного из пациентов

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
В Киеве рецидивист обокрал больничную палату //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg Происшествия Злоумышленник унес личные вещи одного из пациентов

В центре Киева злоумышленник проник в палату больницы, откуда похитил деньги и мобильный телефон, сообщает ГУ НП Киева.

На месте происшествия, – больницу на улице Рейтарской, – правоохранители опросили потерпевшего и посмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении больницы. Сотрудники полиции установили лицо, причастное к совершению кражи, и оперативно задержали правонарушителя. Злоумышленником оказался 50-летний киевлянин, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Киеве прохожие задержали иностранца, который ограбил пенсионерку. Злоумышленник вырвал из рук женщины сумку с личными вещами и пытался убежать. Прохожие, которые услышали крики бабушки, догнали грабителя и вызвали полицию

Также благодаря случайным свидетелям удалось задержать 42-летнего пьяного киевлянина, который в метро приставал к 12-летней девочке и демонстрировал ей половые органы. Пассажиры, которые находились в вагоне метро, ​​остановили злоумышленника и вызвали полицейского, который нес службу на станции метро "Дружбы Народов".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, вор, больница, задержали, Рейтерская

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве рецидивист обокрал больничную палату". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье квартирного вора задержали в момент преступления

4 марта, 13:05

Полицейским удалось задержать злоумышленника, который уже упаковал свой "улов"

В Киеве серийный вор-домушник обокрал квартиру, не открывая дверь

20 января, 13:58

От кражи пострадали жители Дарницкого района столицы

В Киеве бариста украл кофемолку, деньги из кассы и 40 литров молока: в соцсетях шутят

17 января, 06:09

Пользователи Фейсбук тут же принялись активно обсуждать произошедшее

Киевлянин поймал автовора и держал до приезда полиции

16 января, 12:03

Вором оказался иностранец, недавно вернувшийся из тюрьмы

Соцсети обсуждают стих Павлычко о Порошенко

Известная украинская актриса высказалась о гражданах РФ

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Бойцы ВСУ уничтожили смертоносное оружие боевиков на Донбассе

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Полное досье на Зеленского: от семьи до бизнеса "Квартала 95"

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Тимошенко снова поймали на лжи

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Документалка про менструацию получила Оскар