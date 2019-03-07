В Киеве рецидивист обокрал больничную палату

Злоумышленник унес личные вещи одного из пациентов

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В Киеве рецидивист обокрал больничную палату //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg 2019-03-07T17:42:00+02:00 Происшествия Злоумышленник унес личные вещи одного из пациентов

В центре Киева злоумышленник проник в палату больницы, откуда похитил деньги и мобильный телефон, сообщает ГУ НП Киева.

На месте происшествия, – больницу на улице Рейтарской, – правоохранители опросили потерпевшего и посмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении больницы. Сотрудники полиции установили лицо, причастное к совершению кражи, и оперативно задержали правонарушителя. Злоумышленником оказался 50-летний киевлянин, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Киеве прохожие задержали иностранца, который ограбил пенсионерку. Злоумышленник вырвал из рук женщины сумку с личными вещами и пытался убежать. Прохожие, которые услышали крики бабушки, догнали грабителя и вызвали полицию

Также благодаря случайным свидетелям удалось задержать 42-летнего пьяного киевлянина, который в метро приставал к 12-летней девочке и демонстрировал ей половые органы. Пассажиры, которые находились в вагоне метро, ​​остановили злоумышленника и вызвали полицейского, который нес службу на станции метро "Дружбы Народов".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве рецидивист обокрал больничную палату". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.