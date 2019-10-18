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В Киеве рецидивист, убивший двух человек, получил пожизненный срок

18 октября, 15:00

Серия преступлений произошла в начале 2016 года во время новогодних праздников

/ Фото: Pixabay

Рецидивист, умышленно убивший в Киеве двух человек, приговорен Подольским райсудом к пожизненному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Серия преступлений произошла в начале 2016 года. 5 января злоумышленник из-за бытового конфликта лишил жизни своего товарища, нанеся ему множественные ножевые ранения. А уже через несколько дней, 9 января, с особой жестокостью расправился с другим своим знакомым, в квартире которого скрывался все это время", – говорится в сообщении.

Позднее 34-летнего злоумышленника задержали и сообщили о подозрении.

Как выяснилось, он уже был ранее судим за покушение на убийство и был приговорен к девяти годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве был задержан так называемый "Троещинский маньяк", который подозревается в серии нападений на мужчин и одном убийстве. Злоумышленником оказался ранее судимый киевлянин, которого недавно выписали из психоневрологического диспансера.

О поисках преступника смотрите в сюжете:

Также новости "Сегодня" писали, что в Виннице ранее был задержан "колющий маньяк".

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Киев суд срок рецидивист пожизненное заключение

Источник: Сегодня

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