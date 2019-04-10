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В Киеве Русановский канал покрылся жирными пятнами и пеной

Сегодня, 17:02

Превышений по химическим показателям пока нет, также не зафиксирован мор рыбы

Фото: Lilya Lylyk/Facebook
Фото: Lilya Lylyk/Facebook.
В Киеве Русановский канал покрылся жирными пятнами и пеной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/df5/804/5cadf58048b52.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/df5/804/5cadf58048b52.jpg Происшествия Превышений по химическим показателям пока нет, также не зафиксирован мор рыбы

Киевляне забили тревогу по поводу состояния воды в Русановском канале и в реке Днепр возле жилого массива Русановка. 

"Мы часто гуляем у воды. И сначала решили, что возможно, кто-то бросил в воду много мусора, но потом оказалось, что вода в таком состоянии по всему каналу! Она покрылась жирными пятнам с клочками пены и какой-то жидкости противного цвета", – рассказала нам местная жительница Лилия. 

Люди предполагают, что в воду что-то сливают, да и уровень воды в канале стал намного меньше, чем обычно. В коммунальном предприятии "Плесо" сайту "Сегодня" сообщили, что они выезжали на место ЧП. 

"На Русановском канале мы отобрали пробы воды еще во вторник. Ждем полных результатов в эту пятницу. Предположительно, это коллекторы Деснянской водопроводной станции, с нее может спускаться вода, но почему получился такой эффект, нам на данный момент неизвестно. Превышений по химическим показателям пока нет, также не зафиксирован мор рыбы. Пена, которая появилась на канале – это не самая большая проблема, которая может быть", – пояснили нам в отделе экологического контроля КП "Плесо".

Там добавляют, что будут принимать решение о дальнейших действиях после того, как получат полный результат анализов.

Ранее массовый мор рыбы произошел в Киеве на Русановском озере, рядом с которым ведется строительство Подольско-Воскресенского моста.

Также мы сообщали, что в столичном парке "Теремки" киевляне забросали бытовым и строительным мусором озеро

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Тег Киев, вода, русановка

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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