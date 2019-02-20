В Киеве семейная ссора закончилась покушением на убийство
Сын несколько раз ударил отца кухонным ножом и убежал
В Киеве сын во время конфликта несколько раз ударил отца кухонным ножом и скрылся с места преступления. Мужчину задержали полицейские, сообщили в пресс-службе столичной ГУНП.
Инцидент произошел в квартире жилого дома на Дарницком бульваре.
"Нам стало известно, что конфликты между отцом и 49-летним сыном продолжаются в течение длительного времени из-за квартиры. После драки с родственником злоумышленник скрылся, однако впоследствии он вернулся домой – и мы его задержали. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался", – рассказал исполняющий обязанности начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.
Как выяснилось, сначала мужчины поссорились, а потом один из них схватился за нож. В результате 71-летний киевлянин получил проникающее ранение грудной клетки и живота. Пострадавшего госпитализировали в больницу и срочно сделали операцию.
"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы", – отметили в полиции.
Напомним, не так давно в Макаровском районе Киевской области 17-летний парень пытался убить свою 12-летнюю сестричку. К счастью, ребенка удалось найти и спасти.
Кроме того, столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина.
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