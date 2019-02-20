В Киеве семейная ссора закончилась покушением на убийство

Сын несколько раз ударил отца кухонным ножом и убежал

Фото: ГУНП в Киеве.

В Киеве семейная ссора закончилась покушением на убийство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d0a/280/5c6d0a2804014.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d0a/280/5c6d0a2804014.jpg 2019-02-20T10:05:00+02:00 Происшествия Сын несколько раз ударил отца кухонным ножом и убежал

В Киеве сын во время конфликта несколько раз ударил отца кухонным ножом и скрылся с места преступления. Мужчину задержали полицейские, сообщили в пресс-службе столичной ГУНП.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на Дарницком бульваре.









"Нам стало известно, что конфликты между отцом и 49-летним сыном продолжаются в течение длительного времени из-за квартиры. После драки с родственником злоумышленник скрылся, однако впоследствии он вернулся домой – и мы его задержали. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался", – рассказал исполняющий обязанности начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.

Как выяснилось, сначала мужчины поссорились, а потом один из них схватился за нож. В результате 71-летний киевлянин получил проникающее ранение грудной клетки и живота. Пострадавшего госпитализировали в больницу и срочно сделали операцию.

"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Макаровском районе Киевской области 17-летний парень пытался убить свою 12-летнюю сестричку. К счастью, ребенка удалось найти и спасти.

Кроме того, столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве семейная ссора закончилась покушением на убийство". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.