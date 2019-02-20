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В Киеве семейная ссора закончилась покушением на убийство

Сегодня, 10:05

Сын несколько раз ударил отца кухонным ножом и убежал

Фото: ГУНП в Киеве
Фото: ГУНП в Киеве.
В Киеве семейная ссора закончилась покушением на убийство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d0a/280/5c6d0a2804014.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d0a/280/5c6d0a2804014.jpg Происшествия Сын несколько раз ударил отца кухонным ножом и убежал

В Киеве сын во время конфликта несколько раз ударил отца кухонным ножом и скрылся с места преступления. Мужчину задержали полицейские, сообщили в пресс-службе столичной ГУНП.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на Дарницком бульваре.

"Нам стало известно, что конфликты между отцом и 49-летним сыном продолжаются в течение длительного времени из-за квартиры. После драки с родственником злоумышленник скрылся, однако впоследствии он вернулся домой – и мы его задержали. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался", – рассказал исполняющий обязанности начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.

Как выяснилось, сначала мужчины поссорились, а потом один из них схватился за нож. В результате 71-летний киевлянин получил проникающее ранение грудной клетки и живота. Пострадавшего госпитализировали в больницу и срочно сделали операцию.

"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Макаровском районе Киевской области 17-летний парень пытался убить свою 12-летнюю сестричку. К счастью, ребенка удалось найти и спасти.

Кроме того, столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина.

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Тег Киев, нож, покушение, сын, отец

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