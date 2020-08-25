В Киеве семилетний ребенок выпал из окна на 12-м этаже

В Дарницком районе столицы ребенок выпал из окна на 12-м этаже жилого дома.

Как сообщили в Telegram-канале Киев оперативный, трагедия произошла на проспекте Григоренко, 33/44. Медики, которые прибыли на место ЧП, уже не смогли ничем помочь, смерть наступила мгновенно. Погибшему мальчику было семь лет.

Также стало известно, что его отец пошел встречать жену и оставил ребенка одного дома на 15 минут.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который избил и выбросил в окно своего шестилетнего крестника . Ребенка, который был без сознания, госпитализировали в детскую больницу. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире мать мальчика и ее друзей, которые были пьяны.

Также мы писали, что в столице двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки . Трагедия с малышом произошла на девятом этаже. К окну ребенка привел его родной отец.

Специалисты советуют не поднимать детей к окнам, чтобы не заинтересовывать видом из него. Именно это провоцирует малышей снова лезть на подоконник и самостоятельно искать опасные приключения.

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