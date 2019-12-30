В Киеве семья с двумя детьми жила в доме, заваленном мусором и без тепла: фото

Детей изъяли из семьи, а на мать составили административный протокол

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве полиция обнаружила семью с двумя детьми, которая поселилась в заброшенном доме на улице Цимбал Яр. Детей из опасных условий проживания изъяли. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Во время отработки административного участка на улице Цимбал Яр полицейские офицеры общины заметили в заброшенном доме жителей и решили проверить. Ранее в квартире проживала женщина, которая несколько месяцев назад умерла. Однако сейчас в доме поселилась семья – муж с женой и двое малолетних детей, которая недавно приехала в столицу из Тернопольской области", – говорится в сообщении.

Условий для проживания в доме для детей, 2016 и 2018 годов рождения, нет, а само помещение находится в аварийном состоянии и завалено мусором, без отопления, света и водоснабжения.

Малышей изъяли и отправили в медучреждение.

В отношении 32-летней матери составлен протокол по части первой статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Апелляционный суд в Киеве отменил для пересмотра приговор Голосеевского райсуда в виде восьми лет тюрьмы горе-матери Владиславе Трохимчук, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих малолетних детей.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали.

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