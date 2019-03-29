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ФОТОФАКТ. В Киеве сгорела двухэтажная баржа

Сегодня, 13:07

На ликвидацию пожара ушло около часа

Фото: ГСЧС
В Киеве сгорела двухэтажная баржа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dfb/894/5c9dfb894d382.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dfb/894/5c9dfb894d382.jpg Происшествия На ликвидацию пожара ушло около часа

В Киеве произошел пожар на пришвартованной недалеко от Дарницкого моста двухэтажной барже, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

Инцидент произошел 28 марта неподалеку от улицы Баренбойма, 10. По данным спасателей, пожар охватил почти всю баржу, на его ликвидацию потребовалось около часа.

"В результате пожара сгорело и разобрано 60 кв. м деревянных конструкций, повреждена внутренняя и внешняя отделка, утеплитель, закопчены потолок и стены баржи", – уточнили в ГСЧС.

На место пожара выезжали шесть единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава.

К счастью, погибших и травмированных нет. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на ул. Автозаводской, 61 в Оболонском районе Киева погибли пожилые мужчина и женщина.

Ранее сообщалось, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе.


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Тег Киев, пожар, дарницкий мост, голосеевский район, баржа

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