ФОТОФАКТ. В Киеве сгорела двухэтажная баржа
На ликвидацию пожара ушло около часа
В Киеве произошел пожар на пришвартованной недалеко от Дарницкого моста двухэтажной барже, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.
Инцидент произошел 28 марта неподалеку от улицы Баренбойма, 10. По данным спасателей, пожар охватил почти всю баржу, на его ликвидацию потребовалось около часа.
"В результате пожара сгорело и разобрано 60 кв. м деревянных конструкций, повреждена внутренняя и внешняя отделка, утеплитель, закопчены потолок и стены баржи", – уточнили в ГСЧС.
На место пожара выезжали шесть единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава.
К счастью, погибших и травмированных нет. Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на ул. Автозаводской, 61 в Оболонском районе Киева погибли пожилые мужчина и женщина.
Ранее сообщалось, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе.
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