На Троещине сгорели два гаража и автомобиль BMW

Сегодня, 10:51

Пожар произошел ночью на территории гаражного кооператива в Деснянском районе

Фото: ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева

На улице Пуховской, 2, в Деснянском районе Киева произошел пожар на территории гаражного кооператива. Инцидент случился во вторник, 27 ноября, в 21:17, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

Возгорание произошло в 2-этажном здании с гаражами. Горели два гаража, огонь также распространился на третий гараж. В 22:19 огонь на площади 150 кв. м был локализован, а в 23:10 – ликвидирован. В результате пожара сгорело и разобрано 120 кв. м кровли, а также полностью выгорели два гаража и автомобиль BMW.


Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

На тушение пожара выезжали 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, 25 ноября под посольством страны-агрессора РФ в Киеве сгорела машина с российскими дипломатическими номерами. Под стенами посольства проходила акция протеста против агрессии РФ в Азовском море.

Кроме того, 24 ноября в киевской квартире заживо сгорела женщина и ее кошки. Трагедия произошла на выходных, одного питомца удалось спасти.
Киев, пожар, машина, гараж, возгорание, огонь, троещина, автомобиль, BMW, ГСЧС, правоохранительные органы, гаражный кооператив

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве в жилом доме чуть не сгорели 20 человек, пострадал ребенок

30 Августа, 12:15

Спасенного ребенка медики тут же госпитализировали в больницу

Происшествия

Фото: пресс-служба ГСЧС

В центре Киева горел старинный дом: опубликованы фото

23 Июня, 16:01

Здание напротив театра имени Леси Украинки загорелось утром 23 июня
Загрузка...

Происшествия

Фото: Киев Оперативный

В Киеве загорелся и взорвался Lexus

9 Июня, 19:42

Причины взрыва выясняют правоохранители

Одесса

Спасатели эвакуировали жильцов и оказали психологическую помощь. Фото: odesa.dsns.gov.ua

"Мы кричали, просили о помощи": пожар переполошил жителей многоэтажки в Одессе

25 Июня, 13:12

Электропроводка горела в кабель-каналах по всей высоте 16-этажного здания
Загрузка...