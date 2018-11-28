На Троещине сгорели два гаража и автомобиль BMW

На улице Пуховской, 2, в Деснянском районе Киева произошел пожар на территории гаражного кооператива. Инцидент случился во вторник, 27 ноября, в 21:17, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

Возгорание произошло в 2-этажном здании с гаражами. Горели два гаража, огонь также распространился на третий гараж. В 22:19 огонь на площади 150 кв. м был локализован, а в 23:10 – ликвидирован. В результате пожара сгорело и разобрано 120 кв. м кровли, а также полностью выгорели два гаража и автомобиль BMW.





Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

На тушение пожара выезжали 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, 25 ноября под посольством страны-агрессора РФ в Киеве сгорела машина с российскими дипломатическими номерами. Под стенами посольства проходила акция протеста против агрессии РФ в Азовском море.

Кроме того, 24 ноября в киевской квартире заживо сгорела женщина и ее кошки. Трагедия произошла на выходных, одного питомца удалось спасти.