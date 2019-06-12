В Киеве шестилетняя девочка играла во дворе и пропала

Ребенка помогли разыскать столичные копы

Фото: информатор.

Необычный случай произошел 11 июня поздно вечером в Святошинском районе. Как сообщают в Патрульной полиции Киева, около 22 часов поступил вызов о том, что со двора дома на проспекте Академика Палладина пропал ребенок.

"Заявительница сообщила, что ее шестилетняя дочь около 19 часов пошла гулять на площадке во дворе дома и до сих пор не вернулась. Мать вышла за ней, но малышки нигде не было видно", - сообщают правоохранители.

Все свободные экипажи, которые были неподалеку, начали обследовать прилегающую территорию и опрашивать жителей. Во дворе дома на улице Доброхотова патрульные обнаружили двух девочек, которые играли под присмотром взрослого, отца одной из них. Пообщавшись с мужчиной, инспекторы установили, что другая девочка – это подружка его дочери.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

"Мужчина рассказал, что не знает, где она проживает и почему гуляет без родителей. Патрульные сообщили о найденном ребенке заявительнице, которая, придя во двор, узнала свою дочь", – рассказали в Патрульной полиции.

Правоохранители призывают родителей следить за детьми, а также оставлять им свои контакты на тот случай, если они потеряются.

"Для этого можно клеить специальные детские наклейки-украшения с номером телефона родителей или покупать одежду, которую можно подписать в специальных местах. Также можно оставлять записки с контактами в карманах детей. Когда дети теряются, обычно они начинают паниковать и забывают не только номера телефонов своих родителей, но и имена, не говоря уже об адресе своего проживания", - советуют копы.

Напомним, в Дарницком районе Киева на этой неделе также обнаружили потерянного двухлетнего мальчика. Ребенок сам ушел из магазина, пока его мать стояла в очереди.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах пьющие мама и бабушка бросили на произвол судьбы двух детей.

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