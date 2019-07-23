Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве шизофреник "минировал" храмы и синагоги

23 июля, 14:50

Прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Столичная прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины, который "заминировал" религиозные учреждения в Киеве.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, в апреле мужчина, используя уличный таксофон, позвонил у службу "102" и сообщил оператору о заминировании Владимирского кафедрального собора, расположенного на бул. Т. Шевченко, а также храмов, церквей и синагоги, расположенных на территории столицы.

Было установлено, что информация о подготовке взрыва не соответствует действительности и является заведомо ложной. "Минера" удалось установить и задержать, после чего ему было сообщено о подозрении ч. 1 ст. 259 УК Украины, то есть в заведомо ложном сообщении о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

"По заключению судебно психолого-психиатрической экспертизы установлено, что злоумышленник страдал и страдает в настоящее время хроническим устойчивым психическим заболеванием – шизофренией, параноидной формы, в связи с чем не способен в полной мере осознавать свои действия и руководить ими", - говорится в сообщении. 

Учитывая хроническое психическое заболевание гражданина, местной прокуратурой направлено в суд ходатайство о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение.

Напомним, ранее в Киеве "заминировали" несколько станций метро, в связи с чем на одной из центральных станций произошла давка.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, минирование, шизофрения

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве шизофреник "минировал" храмы и синагоги". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минирование "Майорского" на Донбассе: что обнаружили возле пункта пропуска, фото

21 июля, 18:15

Территорию обследуют пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

В Одессе и области "заминировали" семь избирательных участков

21 июля, 14:34

Сообщения о взрывчатке поступили из Беляевского района

Пропуск через "Майорское" приостановлен: в МВД сообщили подробности

21 июля, 14:07

По данным правоохранителей, недалеко от КПВВ обнаружен взрывоопасный предмет

Возле пункта пропуска "Майорское" обнаружили взрывоопасный предмет

21 июля, 13:30

ГСЧС инициировала вопрос о временном закрытии пункта въезда-выезда

Что будет, если насыпать муку в раковину: трюк для домохозяек

Чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Валентин Гафт винит себя в смерти дочери

20 правил современного этикета: должна знать каждая девушка

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

"Что с лицом?": Ани Лорак попала под шквал критики

Волочкова продемонстрировала изуродованную нагрузками ногу

MARUV устроила "интеллигентную провокацию" в Одессе (фото)

Супрун рассказала, как готовиться к беременности

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

15 красавиц российского кино

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Бахматюк: Скоро в Украине останутся только бюджетники, пенсионеры

Семейные измены: кому и зачем это нужно

5 причесок, которые тебя старят
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь