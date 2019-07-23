В Киеве шизофреник "минировал" храмы и синагоги
Прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины
Столичная прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины, который "заминировал" религиозные учреждения в Киеве.
По данным пресс-службы столичной прокуратуры, в апреле мужчина, используя уличный таксофон, позвонил у службу "102" и сообщил оператору о заминировании Владимирского кафедрального собора, расположенного на бул. Т. Шевченко, а также храмов, церквей и синагоги, расположенных на территории столицы.
Было установлено, что информация о подготовке взрыва не соответствует действительности и является заведомо ложной. "Минера" удалось установить и задержать, после чего ему было сообщено о подозрении ч. 1 ст. 259 УК Украины, то есть в заведомо ложном сообщении о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.
"По заключению судебно психолого-психиатрической экспертизы установлено, что злоумышленник страдал и страдает в настоящее время хроническим устойчивым психическим заболеванием – шизофренией, параноидной формы, в связи с чем не способен в полной мере осознавать свои действия и руководить ими", - говорится в сообщении.
Учитывая хроническое психическое заболевание гражданина, местной прокуратурой направлено в суд ходатайство о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение.
Напомним, ранее в Киеве "заминировали" несколько станций метро, в связи с чем на одной из центральных станций произошла давка.
Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.
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