В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли еще несколько станций метро

Закрыты "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк" и "Золотые ворота", а станцию "Крещатик" открыли

Архивное фото. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве станции метро "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота", а также переход на "Театральную" закрыли в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Поступил анонимный звонок о минировании. Станция "Крещатик" проверена и открыта для работы в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с закрытием из-за сообщения о минировании станции "Крещатик" на станции "Дворец спорта" произошла давка.

Накануне в столице "минировали" здание ЦИК.

Напомним, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. В частности, в июне в Киеве "заминировали" ТРЦ Lavina, Globus, Skymall, ArtMall, детсады "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет", больницы на Волынской, 21, на Демеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3 и на Коновальца, 34А.

Не так давно в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.

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