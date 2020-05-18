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В Киеве сильный ветер валит деревья на людей и машины (видео)

18 мая, 16:28

Наталья Руда

Непогода уже наделала беды

Сильный ветер в столице, который усилился еще до обеда в понедельник, 18 мая, уже сломал несколько деревьев. Несколько огромных сломанных веток упали на автомобили.

Как сообщается в паблике "Киев Сейчас", на улице Саксаганского ветер повалил дерево на несколько припаркованных авто.

Видео: KIEVMAP

Как пишет "Киев Оперативный", также огромная ветка едва не упала на людей на Борщаговке.

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Также сломанная ветка упала на автомобили в самом центре столицы на улице Владимирской недалеко от здания Службы безопасности Украины.

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Движение на Владимирской затруднено.

Коммунальщики уже начали убирать упавшее дерево:

Видео: Киев Сейчас

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Напомним, что ранее столицу уже заливало дождями, за три дня в городе выпала месячная норма осадков и многие улицы традиционно превратились в реки. Как говорил мэр Виталий Кличко, "после очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни".

Видео: Сегодня

Также синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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Киев ветер непогода

Источник: Сегодня

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