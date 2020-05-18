В Киеве сильный ветер валит деревья на людей и машины (видео)

Сильный ветер в столице, который усилился еще до обеда в понедельник, 18 мая, уже сломал несколько деревьев. Несколько огромных сломанных веток упали на автомобили.
Как сообщается в паблике "Киев Сейчас", на улице Саксаганского ветер повалил дерево на несколько припаркованных авто.
Как пишет "Киев Оперативный", также огромная ветка едва не упала на людей на Борщаговке.
Также сломанная ветка упала на автомобили в самом центре столицы на улице Владимирской недалеко от здания Службы безопасности Украины.
Движение на Владимирской затруднено.
Коммунальщики уже начали убирать упавшее дерево:
Напомним, что ранее столицу уже заливало дождями, за три дня в городе выпала месячная норма осадков и многие улицы традиционно превратились в реки. Как говорил мэр Виталий Кличко, "после очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни".
Также синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.
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