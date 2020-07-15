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Полиция в Киеве нашла и освободила бизнесмена, похищенного две недели назад

15 июля, 20:51

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Мужчину две недели держали в наручниках

В результате четких и слаженных действий полиции в столице был освобожден предприниматель С. Ткаченко, которого похитили в Киеве 1 июля.

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Об этом в Twitter информирует министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Две недели его держали в наручниках в подвале. Трех злоумышленников задержали.

"Предприниматель возвращается к своей семье. Спасибо полицейским за службу", – отметил чиновник.

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Ранее сообщалось, что в Одессе Служба безопасности Украины задержала членов группировки "Лоту Гули", которые пытались похитить человека. Злоумышленники собирались, угрожая убийством, "выбивать" из потерпевшего крупную сумму. В группировку "Лоту Гули" входило более 10 человек: они занимались созданием конфликтных ситуаций, а потом требовали крупные суммы, чтобы "решить" вопрос.

Напомним, что ранее под Харьковом похитили 17-летнего парня и жестко избили. Как выяснилось, в тот день парень общался с двумя местными жителями – 32 и 38 лет, и, возможно, именно эти люди могли нанести потерпевшему телесные повреждения.

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Киев Арсен Аваков предприниматели похитили

Источник: Сегодня

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