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В Одессе задержали опасную банду: пытались похитить человека (видео)

7 июля, 17:09

Руслан Ровик Руслан Ровик

По данным СБУ, бандиты создавали конфликтные ситуации, а потом вымогали деньги за "решение" вопроса

В Одессе Служба безопасности Украины задержала членов группировки "Лоту Гули", которые пытались похитить человека.

Как сообщили на официальном сайте спецслужбы, в СБУ заранее знали о подготовке банды к этому преступлению.

Четыре участника банды были задержаны, когда они пытались похитить местного предпринимателя – злоумышленники собирались, угрожая убийством, "выбивать" из потерпевшего крупную сумму.

Также в СБУ заявили, что в ходе обысков по месту жительства злоумышленников обнаружили доказательства их преступной деятельности, которые были направлены на экспертизу.

В настоящее время решается вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также отмечается, что в группировку "Лоту Гули" входило более 10 человек: они занимались созданием конфликтных ситуаций, а потом требовали крупные суммы, чтобы "решить" вопрос.

В случае неуплаты бандиты угрожали людям физической расправой. По данным спецслужбы, главарь банды скрывается за границей.

Напомним, ранее под Киевом несколько человек, угрожая оружием, затолкали мужчину в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении.

Также мы сообщали о том, что был задержан организатор похищения человека. Мужчину удерживали в неволе 12 дней, требуя от его родственников полмиллиона долларов.

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СБУ группировка банда рэкет вымогательство

Источник: Сегодня

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