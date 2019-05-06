В Киеве мужчина стрелял в людей, после чего скрылся на авто с военными номерами
В городе введен план "Сирена"
В Киеве, где ранее задержали воров-домушников, пьяный мужчина с оружием на Mercedes с военными номерами стрелял в людей, введен оперативный план "Сирена", передает интернет-издание "Информатор".
"В воскресенье, 5 мая, в Оболонском районе Киева неизвестный стрелял в людей и скрылся в сторону Героев Днепра на черном Mercedes ML с военными номерами. В 21:34 в столице введен оперативный план "Сирена", – сказано на странице издания в воскресенье вечером со ссылкой на полицию Киева.
В информации отмечается, что компания из 4-5 человек сидела в "Портер пабе" на Малиновского, 24/10, покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов.
"Предварительно, ранили одного человека. Злоумышленники сели в Mercedes ML с военными номерами и поехали в сторону улицы Героев Днепра. Мужчины вооружены", – сказано в сообщении.
Также стрельба произошла минувшей ночью на улице Киевский шлях, 46а в Барышевке. Ранее мы писали о том, что жертвой стрельбы у кафе стал заместитель начальника местного отделения полиции. Правоохранители разыскивают убийцу - в Киеве и области введена специальная операция "Сирена". Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.
Убийство заместителя начальника Барышевского отделения полиции правоохранители связывают с его служебной деятельностью.
Также в Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию.
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