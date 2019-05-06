Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве мужчина стрелял в людей, после чего скрылся на авто с военными номерами

6 мая, 00:44

В городе введен план "Сирена"

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.

В Киеве, где ранее задержали воров-домушников, пьяный мужчина с оружием на Mercedes с военными номерами стрелял в людей, введен оперативный план "Сирена", передает интернет-издание "Информатор".

"В воскресенье, 5 мая, в Оболонском районе Киева неизвестный стрелял в людей и скрылся в сторону Героев Днепра на черном Mercedes ML с военными номерами. В 21:34 в столице введен оперативный план "Сирена", – сказано на странице издания в воскресенье вечером со ссылкой на полицию Киева.

В информации отмечается, что компания из 4-5 человек сидела в "Портер пабе" на Малиновского, 24/10, покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов.

"Предварительно, ранили одного человека. Злоумышленники сели в Mercedes ML с военными номерами и поехали в сторону улицы Героев Днепра. Мужчины вооружены", – сказано в сообщении.

Также стрельба произошла минувшей ночью на улице Киевский шлях, 46а в Барышевке. Ранее мы писали о том, что жертвой стрельбы у кафе стал заместитель начальника местного отделения полиции. Правоохранители разыскивают убийцу - в Киеве и области введена специальная операция "Сирена". Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.

Убийство заместителя начальника Барышевского отделения полиции правоохранители связывают с его служебной деятельностью. 

Также в Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию.

В Киеве на Печерске обстреляли ресторан Видео: Нацполиция

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, стрельба, мужчина, сирена

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве мужчина стрелял в людей, после чего скрылся на авто с военными номерами". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство полицейского под Киевом: какие версии рассматривает следствие

Вчера, 14:13

Во время стрельбы, кроме правоохранителя, никто не пострадал

В Одесской области по полиции открыли огонь из ружья

Вчера, 13:46

Мужчина 1977 года обстрелял полицейскую машину в Великомихайловском районе

В Днепре мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

Вчера, 12:03

42-летнего злоумышленника уже задержали

Выстрелили в шею: появились подробности убийства полицейского под Киевом

Вчера, 09:36

В Киеве и области введена операция "Сирена"

Под Киевом возле ресторана произошла стрельба: погиб полицейский

Вчера, 07:58

В Киев и области введен оперативный план "Сирена"

В Киевев задержали воров-домушников, которые при попытке побега сбили полицейского

4 мая, 11:54

Троим мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Определен признак приближающейся преждевременной смерти

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Экс-министр рассказал о последствиях победы Порошенко на выборах

Премьер Нидерландов поговорил с Зеленским о катастрофе МН17

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Опасный эксперимент Медведевой

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

4 мая, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

3 мая, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Убийство полицейского в Киевской области: названа версия

Зеленский допустил назначение Порошенко на пост в правительстве

Пыталась соблазнить: Чубаров рассказал о встрече с Поклонской