В Киеве мужчина стрелял в людей, после чего скрылся на авто с военными номерами

В городе введен план "Сирена"

Фото: npu.gov.ua.

В Киеве, где ранее задержали воров-домушников, пьяный мужчина с оружием на Mercedes с военными номерами стрелял в людей, введен оперативный план "Сирена", передает интернет-издание "Информатор".

"В воскресенье, 5 мая, в Оболонском районе Киева неизвестный стрелял в людей и скрылся в сторону Героев Днепра на черном Mercedes ML с военными номерами. В 21:34 в столице введен оперативный план "Сирена", – сказано на странице издания в воскресенье вечером со ссылкой на полицию Киева.

В информации отмечается, что компания из 4-5 человек сидела в "Портер пабе" на Малиновского, 24/10, покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов.

"Предварительно, ранили одного человека. Злоумышленники сели в Mercedes ML с военными номерами и поехали в сторону улицы Героев Днепра. Мужчины вооружены", – сказано в сообщении.

Также стрельба произошла минувшей ночью на улице Киевский шлях, 46а в Барышевке. Ранее мы писали о том, что жертвой стрельбы у кафе стал заместитель начальника местного отделения полиции. Правоохранители разыскивают убийцу - в Киеве и области введена специальная операция "Сирена". Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.

Убийство заместителя начальника Барышевского отделения полиции правоохранители связывают с его служебной деятельностью.

Также в Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию.

В Киеве на Печерске обстреляли ресторан Видео: Нацполиция

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