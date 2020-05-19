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Отключили воду: где в Киеве сейчас нет горячей и холодной воды (адреса)

19 мая, 13:36

Мила Князьская-Ханова

В городе проходят ремонты на водопроводе и гидравлические испытания

В столице продолжаются ежегодные гидравлические испытания. Отключения горячей воды в Оболонском районе вскоре завершится, жителям Приорки, Минского массива и Куреневки вернут горячее водоснабжение ориентировочно 25 мая.

Тем временем, с сегодняшнего дня без горячей воды останутся жители еще пяти районов города, в целом – около 10% всех жилых домов города, или около 1300 зданий. С 19 мая до 5 июня пройдут гидравлические испытания в кварталах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков, а также в центральной части столицы. Полный список адресов можно посмотреть по ссылке – https://goo.su/17Z7.

Также в домах на шести улицах города сейчас нет холодной воды. По данным "Киевводоканала", там проходят аварийные ремонты повреждений на трубопроводах. В частности, холодное водоснабжение отсутствует по адресам:

  • ул. Ялтинская, 10/14;
  • ул. Дорогожицкая, 6-а, 7;
  • ул. Московская, 24;
  • ул. Маршала Гречко, 8-д, 10-а;
  • просп. Правды, 85;
  • ул. Литвиненко-Вольгемут, 1.

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Ремонтные бригады планируют завершить ремонты и вернуть водоснабжение в течение суток.

Напомним, в ночь на понедельник, 11 мая, в Киеве при переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

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Отметим, что "Киевводоканал" заявил о намерении повысить тарифы на холодную воду в Киеве с 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с карантином резко снизился уровень оплаты услуг ЖКХ. Власти заявляли, что уплаченные за коммуналку деньги очень нужны городу, так как именно из этих средств оплачивается работа сотрудников коммунальных предприятий, закупается горючее для коммунальной техники.

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Хотите знать, где тарифы выше – в Украине или в Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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Киев ЖКХ водоснабжение киевводоканал гидравлические испытания

Источник: Сегодня

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