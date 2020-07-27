В Киеве снова прорвало трубу: вода залила дорогу (фото)

В социальных сетях люди шутят, что на Левобережке забил гейзер "Туманянский"

В Киеве в понедельник, 27 июля, произошло новая коммунальная авария. Так, на улице Туманяна лопнула труба, вода залила дорогу.

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Об этом сообщается в Telegram-канале DTP KIEV INFO.

"В Киеве на Туманяна во время тушения пожара лопнула труба, образовался новый гейзер "Туманянский", – говорится в сообщении.

/ Фото: dtp.kiev.ua

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По данным Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, пожарные выезжали на тушение пожара на улице Сверстюка, которая находится недалеко от улицы Туманяна, где и прорвало трубу.

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По информации спасателей, на Сверстюка, 25 горел строительный мусор, огонь перекинулася на два металлических гаража.

Напомним, что ранее произошла авария на канализационном коллекторе на Виноградаре. В связи с ЧП десятки домов остались без воды. Новости "Сегодня" писали, что киевляне выстраивались в огромные очереди к бюветам, чтобы набрать питьевой воды.

Также мы писали, что из-за прорыва на теплотрассе кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

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