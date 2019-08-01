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В Киеве сотрудник службы охраны умер за рулем авто: фото и видео с места ЧП

Сегодня, 11:56

Александр Марущак

Майор полиции охраны находился на службе и ехал в подразделение

В Киеве сотрудник службы охраны умер за рулем авто: фото и видео с места ЧП Происшествия Майор полиции охраны находился на службе и ехал в подразделение

Утром в четверг, 1 августа, в столице произошло смертельное ДТП на улице Тарасовской.  

После 9 часов утра автомобиль службы охраны полиции врезался в дерево. Когда на место прибыли полицейские, автомобиль был заведен. Копам пришлось выбить окно, чтобы открыть двери, за рулем находился сотрудник службы охраны, до приезда медиков он умер за рулем, предварительная причина – сердечный приступ.

В патрульной полиции факт ДТП на Тарасовской подтвердили. В полиции охраны Киева "Сегодня" рассказали, что майор полиции охраны находился на службе и ехал в подразделение.

"Во время движения ему стало плохо. По предварительной информации, он потерял сознание еще до того, как произошло столкновение с деревом. При этом никто из других участников движения не пострадал. Прибывшие на место ДТП медики уже констатировали смерть. Погибший  – 1977 года рождения", – рассказали в полиции охраны Киева.

Ранее сообщалось, что вечером 29 июля на проспекте Победы между станциями метро "Нивки" и "Берестейская" в Киеве произошло смертельное происшествие. Грузовик Mercedes, который двигался в направлении центра города, внезапно потерял управление, съехал с дороги на бордюр, снес около пяти метров ограждения и остановился. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали, что 45-летний водитель мертв.

Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.

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Киев ДТП охрана

Источник: Сегодня

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