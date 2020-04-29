В Киеве спасатели с помощью пилы освобождали ребенка, застрявшего пальцем в столе (видео)

В Киеве утром в среду, 29 апреля, произошел необычный случай – ребенок застрял пальцем в столе, а освободиться сам не смог. На место вызвали спасателей и они освободили мальчика из ловушки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Инцидент произошел в доме на улице Тимошенко, 1-Г.

"Палец 11-летнего мальчика застрял в конструкции деревянного стола. С помощью пилы спасатели осторожно освободили руку ребенка из ловушки, а врачи, прибывшие на место происшествия, осмотрели мальчика", – говорится в сообщении.

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Здоровью мальчика ничего не угрожает.

Также новости "Сегодня" писали, что в Белой Церкви восьмилетний мальчик застрял ногой в прутьях решетки канализации, потребовалась помощь спасателей. Ногу мальчика, 2011 рождения, освободили с помощью электроинструмента. Мальчик не получил травмы, фельдшером-спасателем была оказана первая домедицинская помощь.

Также в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка.

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