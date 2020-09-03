В Киеве вспыхнул пожар на 24-м этаже: жилец спасался на кондиционере (видео)

В Киеве, недалеко от посольства США, вспыхнул серьезный пожар в квартире на 24-м этаже. Спасаясь от дыма и огня, владелец жилья выбрался на кондиционер за окном.

Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".

Было опубликовано видео с места инцидента, снятое очевидцем. На кадрах ролика видно, что человек стоит рядом с окном, из которого вырываются клубы густого дыма.

Также сообщается, что спасатели тушат огонь из квартиры, расположенной этажом выше, поскольку пожарные краны не рассчитаны на борьбу с пламенем на такой высоте.

Видео: Киев Оперативний

Позже было опубликовано сообщение киевских спасателей, которые рассказали, что к борьбе с пожаром привлекли 43 человека, и им удалось спасти мужчину, владельца квартиры, где произошло возгорание.

"В Шевченковском районе по улице Сикорского в 25-этажном жилом доме вспыхнул пожар в квартире на 24-м этаже. Спасен владелец квартиры. К борьбе с огнем привлечено 43 человека личного состава и 11 единиц техники", - заявили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в Киеве вспыхнул пожар в новостройке в Печерском районе. К месту происшествия направили подразделение спасателей. По прибытии было установлено, что пожар возник в новостройке на 32-м этаже 35-этажного дома. Горел фасадный утеплитель на площади 15 кв. м.

Также сообщалось, что лесные пожары возобновились на востоке страны. Президент Владимир Зеленский провел совещание в связи с масштабными пожарами, которые вспыхнули в Харьковской и Луганской областях.

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