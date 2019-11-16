В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 бандитов: фото и видео

В Киеве спецназ полиции задержал 17 мужчин, которые пытались захватить квартиру местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В ведомстве написали, что неизвестные лица на проспекте Героев Сталинграда захватили квартиру местной жительницы. На указанный адрес выехали несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

"На месте происшествия потерпевшая рассказала правоохранителям, что услышала шум в коридоре, после чего входные двери открылись и в квартиру забежал около двадцати мужчин в масках. Неизвестные вытолкнули из дома хозяйку с дочерью и закрылись изнутри", – отметили в полиции.

Реклама

После переговоров с людьми, которые находились в квартире и отказались открывать, решили вызвать спецподразделение. Они штурмом попали в квартиру и обнаружил там 17 мужчин. Всех их задержали и отвезли в Оболонское управление для установления личных данных и причастности к проникновению в чужое жилище.

В тренде История с резонансной стрельбой на Святошино получила продолжение

После задержания мужчин у хозяйки квартиры и ее дочери исчезли ювелирные украшения и ценные вещи.

Полицейские установили, что относительно этой квартиры уже два года идет суд по денежному обязательству, а семье неоднократно угрожали. В дальнейшем долг передали третьим лицам, но никаких документов о принудительном выселении не было.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту проникновения в квартиру и кражи. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, в Одессе полиция провела штурм и освободила заложников. Как выяснилось, были захвачены две девушки, а захватчик требовал выдать ему миллион долларов и вертолет.

Кроме того, полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама